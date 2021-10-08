تعرف على الإسم الأول للأمير وليام قبل تدخل الأميرة ديانا

كشف المؤرخ البريطاني الشهير " روبرت لاسي" عن حقيقة في مجلة " PEOPLE" الاسبوع الماضي، و هو أمر يتعلق بالأمير وليام و السبب وراء تسميته بذلك الاسم .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، نقلا عن صحيفة "PEOPLE" فإن المؤرخ البريطانية " روبرت لاسي"، أوضح أن الامير وليام كان سيطلق عليه أسما آخرا لولا تدخل الأميرة ديانا في اللحظات الأخيرة و الذي قلب الموازين .



أشار " روبرت" إلى أن الامير تشارلز كان يرغب في تسمية الأمير " وليام" بإسم "آرثر" و هو قائد عسكري بريطاني أسطوري رغب الأمير تشارلز في تسمية إبنه على اسمه إلا أنه الأاميرة ديانا كان لها رأي آخر .

تابع " روبرت" قائلا"، أن الاميرة ديانا كانت معروفة بهدوئها و قدرتها على اقتناع الآخرين بوجهة نظرها بهدوء و رقة، فقد اقنعت الأامير تشارلز أن اسم وليام أفضل من آرثر و أيضا من المحاربين الأقوياء في بريطانيا قديما .

جدير بالذكر أن "روبرت"، اكد أن الأميرة ديانا تمكنت من إقناع الامير تشارلز بوجهة نظرها و أن الاسم الذي اختارته أفضل و تم تسمية الأمير "وليام" بالاسم الذي اختارته ديانا .

