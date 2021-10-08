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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعرف على الإسم الأول للأمير وليام قبل تدخل الأميرة ديانا

الأميرة ديانا و الأمير
الأميرة ديانا و الأمير تشارلز و إبنهملاا ويليام

كشف المؤرخ البريطاني الشهير " روبرت لاسي" عن حقيقة في مجلة " PEOPLE"  الاسبوع الماضي، و هو أمر يتعلق بالأمير وليام و السبب وراء تسميته بذلك الاسم . 
وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، نقلا عن صحيفة "PEOPLE" فإن المؤرخ البريطانية " روبرت لاسي"، أوضح أن الامير وليام كان سيطلق عليه أسما آخرا لولا تدخل الأميرة ديانا في اللحظات الأخيرة و الذي قلب الموازين . 

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أشار " روبرت"  إلى أن الامير تشارلز كان يرغب في تسمية الأمير " وليام" بإسم "آرثر" و هو قائد عسكري بريطاني أسطوري رغب الأمير تشارلز في تسمية إبنه على اسمه إلا أنه الأاميرة ديانا كان لها رأي آخر . 
تابع " روبرت" قائلا"، أن الاميرة ديانا كانت معروفة بهدوئها و قدرتها على اقتناع الآخرين بوجهة نظرها بهدوء و رقة، فقد اقنعت الأامير تشارلز أن اسم وليام أفضل من آرثر و أيضا من المحاربين الأقوياء في بريطانيا قديما . 
جدير بالذكر أن "روبرت"، اكد أن الأميرة ديانا تمكنت من إقناع الامير تشارلز بوجهة نظرها و أن الاسم الذي اختارته أفضل و تم تسمية الأمير "وليام" بالاسم الذي اختارته ديانا . 
 

مؤرخ لأمير وليام سبب الأميرة ديانا قائد عسكري

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