المستشار عمر مروان: هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة في مصر.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة في مصر.



وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد ":" هناك مؤشرات جيدة لسرعة أداء العدالة في مصر ".

وتابع عمر مروان: "مفيش قضية خاصة بالخبراء من 2018 وفي عام 2019 هناك قضيتين فقط وهذا دليل على سرعة أداء العدالة".

وأكمل عمرو مروان: "مفيش قضية خاصة بالطب الشرعي حتى عام 2020 وتم الانتهاء منهم"، مضيفا: "في الشق الجنائي لا يوجد قضايا متواجدة منذ 5 سنوات في الجنايات".



ولفت عمر مروان: "لم نصل بعد إلى المرحلة التي نرضى فيها على أداء العدالة ونحن نرغب في الانتهاء من كل قضايا السنة في سنتها".