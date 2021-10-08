أستاذ قانون جنائي: يكشف شبهات الجرائم والمخالفات التي ارتكبها المحلل الشرعي.. فيديو

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن قضية المحلل لا تقع تحت القانون الجنائي ولكن تقع تحت بند القانون المدني، معقبا: "ما فعله المحلل الشرعي يدخل تحت ازدراء الأديان".

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "جنائيا الواقعة المسندة إلى المحلل الشرعي، تثير الشبهات حول الجرائم التالية، أول جريمة هي الاعتداء على المواقع الإلكترونية، وسوء استخدام للمواقع الإلكترونية وذلك بإنشاء صفحة على الفيس بوك، أما الجريمة الثانية هي ازدراء الأديان، وهي للاعتداء على قيم الدين بشكل عام".

مستشار مفتي الجمهورية: الزواج بنية الطلاق حرام شرعا.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الزواج ميثاق غليظ، معقبا: "يجب أن نثقف الناس على ألا يعودوا ألسنتهم على لفظ الطلاق أو يطلقوا عند المأذون".

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الشرع أعطى للرجل وهو صاحب الطلاق مرتين من الطلاق حتى يستطيع أن ترجع له زوجته، إما إذا كان الطلاق رجعي فيرجع في عدته أو طلاق بائن فهما يرجع برضاها بعقد ومهر جديدين".



وأشار: "إذا طلقها للمرة الثالثة، وإذا ثبت حقيقة أنه طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، وهنا لابد أن تنكح زوجا غيره حتى تستطيع الرجوع إليه، ومعنى زوجا غيره يعني الزواج الصحيح والدخول بتلك المرأة، وهو أن يدخل بالمرأة ليحقق غاية الزواج".



وأوضح: "غاية الزواج السكنية والعفة والاستمرار في الزواج، أما المفهوم الجسدي والجسماني جزء من الزواج، لكن الأعلى المودة والسكينة والاستمرار"، مردفا: "أما الذي يريد أن يحلل يريد أن يقطع الغاية قبل أن يبدأ فيها فهو ينوي أنه يتزوجها ليطلقها أن ليحلها لهذا الزوج الأول".