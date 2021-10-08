ميدو يدعم كارتيرون: أفضل مدرب للزمالك في السنوات الأخيرة

دعم الكابتن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الزمالك كارتيرون، وذلك بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مغردا: “انا مشجع لكارتيرون..افضل مدرب درب #الزمالك في السنًوات الاخيره اثق في كل قراراته.. واحد من اهم أسباب عبور الازمه هو #كارتيرون”.

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن الفريق يستعد جيدا لـ مباريات كأس مصر مشددا أنه من الصعب الحديث عن سهولة المباراة وصعوبتها سوي عقب خوضها.

وأضاف كارتيرون في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن كل مباراة لديها ظروفها الخاصة مشددا انه لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف .

وتابع كارتيرون أن مواجهة الاهلي تعد الأسهل خاصة وأنه على دراية جيدة بالفريق ونقاط القوة والضعف لديه مشددا أنه مستعد جيدا لمواجهة الأهلي.

وأكمل أنه لو واجهة الأهلي في الوقت الحالي سيفوز عليه بكل سهولة

سأفعل مثل جوارديولا .. كارتيرون يكشف كيفية خروج الزمالك من أزمة وقف القيد فترتين



كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حل مثالي لخروج الفريق الأول من أزمة وقف القيد لفترتين متتاليتين ، مشيراً إلى أنه توقع هذا السيناريو ووضع الحلول للتعامل مع الموقف.

وأضاف كارتيرون فى تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "حكم تأييد عدم القيد لم يكن مفاجأة بالنسبة لي وفي النهاية أنا المدرب وعلينا دائما أن نتوقع كل هذه السيناريوهات ونضع أيضا الحلول للتعامل مع هذا الموقف بالشكل الأمثل".

وأكمل كارتيرون: "قرار منع القيد حرمنا من تواجد 3 لاعبين لكن بالتأكيد لدينا غيرهم الكثير والبدائل المناسبة، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع هذه الأزمة"

وأردف كارتيرون: "سأفعل مثل جوارديولا وسأذهب بنفسي لمشاهدة قطاع الناشئين بـ الزمالك ورؤية اللاعبين الجيدين القادرون على التواجد في الفريق الأول".

وأتم كارتيرون: "الزمالك يدفع الآن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة".