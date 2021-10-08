البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا أمام فنزويلا بنتيجة 3-1 في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب "الأولمبي" فى العاصمة كراكاس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وكان منتخب فنزويلا سجل هدفا نظيفا في الشوط الأول باقدام إريك راميريز من ضربة رأسية سكنت الشباك.

وبدأ منتخب البرزيل الشوط الثاني بأداء هجومي حيث نجح في تسجيل هدفين في آخر 20 دقيقة من المباراة باقدام ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان فى الدقيقة 71 من ضربة رأسية بينما سجل جابرييل باربوسا ثاني أهداف منتخب السيليساو فى الدقيقة 85، عن طريق ضربة جزاء.

وأحرز أنتونى ثلاثية المنتخب البرازيلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

وواصل منتخب البرازيل احتلال صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد فنزويلا عند 4 نقاط فى المركزالأخير.