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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غواصة نووية أمريكية تصدم "جسما" مجهولا ووقوع إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي أمس الخميس، أن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية صدمت ”جسما“ أثناء غوصها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد بيان للبحرية أن الحادث وقع يوم السبت وأن محطة الدفع النووي للغواصة لم تتأثر وما زالت تعمل.

وأضافت ”الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة“.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، وإن أقل من 15 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض. ووُصفت حالة اثنين من الجرحى بالمتوسطة.

وأضاف المسؤولون أن الغواصة تتجه الآن صوب جوام بطاقتها الذاتية وذلك لإجراء مزيد من الفحص.

وأوضح المسؤولون أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة الجسم الذي اصطدمت به الغواصة.
 

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غواصة نووية أمريكية تصدم "جسما" مجهولا ووقوع إصابات

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