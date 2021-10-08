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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. أنجولا تستضيف الجابون في لقاء "الفرصة الأخيرة" بتصفيات كأس العالم

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا

يستضيف منتخب أنجولا نظيره منتخب الجابون، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتعد مباراة مباراة اليوم، بمثابة الفرصة الأخيرة لـ أنجولا والجابون للحفاظ فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022، حيث سيفقد الخاسر  فيلقاء اليوم فرصة “ إكلينيكيا” في بلوغ المونديال.

منتخب أنجولا يتسلح بعامل الأرض، لتحقيق الفوز على الجابون، وتحقيق أول ثلاث نقاط له، في دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

وخسر منتخب أنجولا أمام مصر بهدف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2022، كما أمام ليبيا، بنفس النتيجة في المجموعة ذاتها.

على الجانب الآخر، يأمل منتخب الجابون بقيادة نجمه بيير أوباميانج، في اقتناص الثلاث نقاط من أنجولا، لتقليص فارق النقاط، مع منتخبي مصر وليبيا.

وسقط منتخب الجابون أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى، بينما تعادل مع منتخب مصر، في المجموعة الثانية.

ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من تصفيات كأس العالم 2022، منتخب مصر مع ليبيا، على ستاد برج العرب، في تمام التاسعة مساء، على ستاد برج العرب.، 

يذكر أن متصدر كل مجموعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم  2022، يتأهل إلى المرحلة الأخيرة، والتي يلتقي فيها كل منتخبين بمباراتي ذهاب وإياب، ليصعد 5 فائزين في النهاية، إلى مونديال قطر.

ترتيب مجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022:

1- ليبيا: 6 نقاط

2- مصر: 4 نقاط

3- الجابون : نقطة

4- أنجولا: 0 نقاط

أنجولا الجابون كأس العالم 2022 مصر مجموعة مصر

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