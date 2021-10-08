فيديو| مريضة تصلب متعدد: المرض مناعي وليس نفسيا وأحاول تقديم الدعم للمصابين

قالت رنا أيمن، عانت من مرض التصلب المتعدد، إن مرض التصلب المتعدد يعتبر مرضا مناعيا مزمنا وليس مرضا نفسيا، مشيرة إلى أنه حتي الآن ليس لهذا المرض علاج نهائي.

وأضافت رنا أيمن خلال حوارها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك علاجات يستطيع من خلالها مريض التصلب المتعدد أخذها، موضحة أن سببه هو محاربة الجهاز المناعي للجهاز العصبي المركزي.

وتابعت أنه عندما يحدث حرب على الجهاز العصبي يبدأ فى تناول الطبقة المغلفة للحبل الشوكي، لافتة إلى أنه عندما يحدث التأكل تبدأ حدوث هجمة من الممكن أن تضرب الجهاز البصرى للعين، مما يسبب ازدواج للرؤية، وإذا أصابت اليد أو القدم فيحدث شلل مؤقت أو صعوبة فى الحركة.

وأشارت إلى أن علاج تلك الحالة فى أنه يأخذ كورتيزون بالمستشفي الموجوة فى الدمرداش أو القصر العيني، متابعة أن تكلفة علاج هذا المرض عالية، إلا أن الدولة تقوم بعمل تأمين صحي مجاني لهم ، حيث أنها قامت بعمل ماجستير بجامعتها عن هذا المرض.