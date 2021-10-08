حرية الصحافة.. صحفيان من روسيا والفلبين يفوزان بجائزة نوبل للسلام.. تفاصيل

قررت مؤسسة نوبل، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام، لصحفيين اثنين، وهما الفلبينية ماريا ريسا، والروسي دميتري موراتوف.

وقالت رئيسة لجنة نوبل، بيريت ريس أندرسن، إن المؤسسة قررت منح جائزة نوبل للسلام عن عام 2021 إلى الصحفية ماريا ريسا من دولة الفلبين، والصحفي دميتري موراتوف، من روسيا.

ودميتري موراتوف، هو رئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" الاستقصائية الروسية المعارضة، وغالبا ما تشن هجوما على الحكومة الروسية والكرملين.

أما ماريا ريسا، فهي صحفية فلبينية معروفة بنشاطها المؤيد لحرية الصحافة، وسبق وأن تمت إدانتها من قبل القضاء الفلبيني بتهمة "التشهير السيبراني".

وماريا ريسا هي صاحبة موقع "رابلر" الإلكتروني، الذي أسسته عام 2012، واكتسبت من خلاله شهرة في تغطيتها الثابتة للرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي وحربه الوحشية على المخدرات.

ووفقاً لإرادة المهندس والمخترع والكيميائي السويدي، ألفرد نوبل (1833-1896)، والذي اخترع الديناميت في 1867، تمنح جائزة السلام للشخص الذي قام في السنة السابقة بـ "أكثر وأفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة، ومن أجل عقد السلام والترويج له".

ومن بين الحاصلين على جائزة نوبل للسلام: مارتن لوثر كينغ، وهنري كيسنجر، وأنور السادات ومناحيم بيجن، ونيلسون مانديلا، وياسر عرفات وشيمون بيريز وإسحاق رابين، وكوفي عنان، وجيمي كارتر، ومحمد البرادعي، وتوكل كرمان، وفاز بها في عام 2020 برنامج الأغذية العالمي.

