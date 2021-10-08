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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدعة جديدة للأكيلة.. المياه الغازية الدايت تزيد الرغبة في الأكل وتسبب السمنة

مشروبات غازية
مشروبات غازية

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروبات الغازية «الدايت» وغيرها من الأطعمة التي تتضمن المُحليات الصناعية قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى بعض الأشخاص، مع ظهور آثار أكثر وضوحاً لدى النساء والناس الذين يعانون من السمنة.


وبحسب ما ورد عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، توصلت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية «جاما»، إلى استنتاج مفاده أن السكرالوز، المُحلي الموجود في المشروبات الغازية الدايت، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشهية بعد مراقبة نظام المكافأة في الدماغ.


لتحديد تأثير استهلاك المُحليات الصناعية، قام الباحثون بتجنيد 74 مشاركاً في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وجميعهم كانوا مستقرين في الوزن، وليس لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل أو مرض السكري، لتناول المشروبات المحلاة بالسكرالوز، وكذلك المشروبات المحلاة بالسكر العادي.


ثم تم تحليل ردود المشاركين باستخدام صور الدماغ الوظيفية بالرنين المغناطيسي، وعينات الدم لقياس نسبة السكر في الدم وهرمونات التمثيل الغذائي، ومقدار تناولهم للطعام.


وفقاً لمؤلفة الدراسة كاثلين بيج، وهي طبيبة متخصصة في السمنة بجامعة جنوب كاليفورنيا، فإن التجربة «وجدت أن الإناث والأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم نشاط أكبر لمكافأة الدماغ»، بعد تناول التحلية الصناعية.


ويعني نشاط المكافأة الأكبر للدماغ أن أولئك في هذه المجموعات يتم خداعهم للاعتقاد بأنهم جائعون بعد تناول المشروبات المحلاة بالمُحليات الصناعية، وبالتالي قد يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية.


وقالت الدكتورة بيج «بالنسبة لهذه المجموعات، قد يؤدي تناول المشروبات المحلاة صناعياً إلى خداع الدماغ للشعور بالجوع، مما قد يؤدي بدوره إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية».


ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أن الذكور وذوي الوزن الصحي لم يكن لديهم استجابة متزايدة للجوع ولم يتأثروا بتناول التحلية الصناعية بالطريقة نفسها.

الدايت الغازية الطعام السكرالوز الدماغ السمنة

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