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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دويتو مع نجم عربى.. ديانا حداد: الشعب السعودى محب للفن ويستحق هذا الانفتاح والتطور.. فيديو

ديانا حداد
ديانا حداد

كشفت الفنانة ديانا حداد، عن استعدادها لطرح دويتو جديد خلال الفترة القادمة مع نجم عربى كبير إلا إنها تكتم على تفاصيله حتى اقتراب موعد طرحه.

 

وقالت ديانا حداد فى تصريحات مصورة مع موقع صدى البلد، أن عصر الدويتو لم ينتهى والدليل على ذلك نجاح عدد من الثنائيات مثل أغنية سعد لمجرد ومحمد رمضان. 

 

وعن ما تشهده الممكلة العربية السعودية من انفتاح خلال الفترة الماضية، قالت ديانا حداد: “سعيدة بحالة الانفتاح التى تشهدها الممكلة العربية السعودية والشعب السعودي يقدر الفن والفنانين منذ عهود طويلة، ويستحق هذا التطور والانفتاح الذى جاء فى وقته”.

 

وأضافت: “شاركت منذ عامين فى موسم الرياض، واتمنى خلال الفترة المقبلة لقاء الشعب السعودى فى مواسم وحفلات أخرى”.

 

أحتفالات 6 أكتوبر :

 

وكانت أكدت الفنانة ديانا حداد سعادتها بالغناء في احتفاليه نصر السادس من أكتوبر والتي أقيمت اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت ديانا حداد ، ليا الشرف بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، حيث قدمت اغنيه منفردة بالإضافة إلي مشاركة عدد من الفنانين في اوبريت غنائى

 

 

ديانا حداد تكشف عن رأيها فى محمد رمضان وأغاني المهرجانات.. فيديو

ديانا حداد لـ صدى البلد : مصر في قلوب كل العرب ..فيديو

أغانى المهرجانات : 

 

وكشفت الفنانة ديانا حداد ديانا حداد فى تصريحات سابقة ، عن رأيها فى الأغانى التى يقدمها محمد رمضان مؤخراً، وذلك خلال لقاء مصور مع موقع "صدى البلد".

 

وقالت ديانا حداد: محمد رمضان له أسلوب الخاص واتمنى له التوفيق.

 

وأضافت ديانا حداد: أحترم الفنان الذى يكون على علم بالخط المناسب له فى الأغانى التى يقدمها، ومحمد رمضان له أسلوب محدد.

 

وعن رأيها فى أغانى المهرجانات التى انتشرت مؤخراً، تقول ديانا حداد: تلك الأغانى موجودة منذ فترة طويلة وبعض منها حقق نجاحاً كبيراً ووصل إلى كل المستعمين فى الوطن العربى.

 

وتابعت ديانا حداد قائلة: “الأهم حين يقدم الفنان أغانى شعبية أو ما تسمى بأغانى المهرجانات أن يختار فكرة جديدة وكلمات جيدة وليست دون المستوى”.

 

 

ديانا حداد محمد رمضان سعد لمجرد موقع صدى البلد الفنانة ديانا حداد

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