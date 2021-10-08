الكشف على 144 مواطنا خلال قافلة علاجية مجانية في البحر الأحمر

نظمت مديرية الصحة بـ البحر الأحمر، قافلة علاجية مجانية إلى القرى الجنوبية، تنفيذا لتوجهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وتمكنت القافلة -بحسب بيان مديرية الصحة بالبحر الأحمر- من توقيع الكشف وصرف العلاج لـ١٤٤ مواطنا في مختلف التخصصات الطبية، وإجراء ٢٥ فحصا معمليا، و ١٧ فحص أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء ٢١ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأجريت جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان؛ وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قد تفقد الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمرسى علم، لمتابعة الآداء وانتظام العمل بوحدة حماطة والوحدة الصحية بأبو غصون والوحدة الصحية ببرنيس.

وتم مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين بالوحدات الصحية، وتم مراجعة التذاكر وتم مراجعة سجلات النفايات الطبية.

ووجه مرعي، الإدارة الهندسية بالمديرية، بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال الكهرباء والصرف الصحي وسكن الطاقم الطبي بوحدة برنيس الصحية ووحدة حماطة بصفة عاجلة.