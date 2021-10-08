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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يتفقد أعمال طريقي وصلة أم القمر وخدمة المحاجر.. شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "الأولى"، فيديو يرصد الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد أعمال طريقي وصلة أم القمر وخدمة المحاجر.

 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية، وطريق القاهرة / السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بإجمالي قطاعات بطول 102 كم.

 

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حيث أكد أن طريق أم القمر يهدف لتسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

 

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس تفقد كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف الرئيس؛ لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع.

 

وحرص الرئيس السيسي، علي كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين".

 

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