مصر أقلها ارتفاعا.. أسعار البنزين في الدول العربية تستقل مصعدًا سريعًا

شهدت دول عربية عدة خلال الفترة الماضية مراجعات لأسعار الوقود ومشتقات البترول وفقًا لقرارات حكومية، تزامنًا مع تذبذب ملحوظ في أسعار النفط عالميًا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5% خلال الأسبوع، نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

وقفزت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.3 في المئة إلى 79.32 دولار للبرميل.

الإمارات

وفي 29 سبتمبر الماضي، أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر أكتوبر 2021 بمقدار يتراوح بين 5 و6 فلوس في البنزين و13 فلساً في الديزل لكل ليتر بنسب ارتفاع تراوحت بين 2 % و2.54% في البنزين ونحو 5.46% في الديزل مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2021.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول أكتوبر 2021، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 5 فلوس من 2.55 درهم في سبتمبر الى 2.60 درهم وبنسبة 1.96% مقارنة بشهر سبتمبر 2021، كما صعد سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 5 فلوس من 2.44 درهم في سبتمبر الى 2.49 درهم وبنسبة 2.05%عن سبتمبر، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 6 فلوس من 2.36 درهم الى 2.42 درهم في أكتوبر وبنسبة زيادة 2.54% عن شهر سبتمبر.

وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 13 فلساً لكل ليتر من 2.38 درهم إلى 2.51 درهم بنسبة زيادة 5.46%عن شهر سبتمبر.

لبنان

وفي أغسطس الماضي، رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان.

وفي 17 سبتمبر رفعت وزارة الطاقة في لبنان سعر البنزين بأكثر من 30% اليوم الجمعة، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%.

وفي 22 سبتمبر، رفعت وزارة الطاقة اللبنانية مجددًا السعر الرسمي للبنزين، وتم تحديد السعر الجديد للبنزين 98 أوكتان للمستهلكين عند 209300 ليرة لبنانية أي نحو 15 دولارا مقابل عشرين لترا من البنزين. وتحدد سعر البنزين 95 أوكتان عند 202400 ليرة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، بارتفاع هائل لأسعار المحروقات المختلفة في لبنان.

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدولا لأسعار الطاقة والمحروقات المختلفة في لبنان والتي تفرض على المحطات في المناطق الالتزام بها.

وارتفع سعر بنزين 98 أوكتان نحو 27900 ليرة لبنانية وباتت التسعيرة 241400 ليرة لبنانية، وبلغ سعر بنزين 95 أوكتان 233800 ليرة. كما شهدت أسعار المازوت والغاز ارتفاعا كبيرا كذلك.

الأردن

وتوقع مراقبون في الأردن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب قد تتجاوز 3 % لبعض الأصناف بعد زيادة أسعارها في الأسواق العالمية منذ بداية الشهر الحالي.

وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن “الأسعار مرشحة للزيادة محليا بنسبة 1.5 % بحدها الأدنى وصولا إلى 3.5 % لبعض الأصناف”. وبين أن الأسعار زادت بشكل ملحوظ عالميا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقامت الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية ست مرات منذ بداية العام الحالي 2021، وكان التخفيض الاول هذا العام في تسعيرة شهر سبتمبر الحالي ليصل سعر لتر البنزين 95 إلى 105 قروش لكل لتر، وسعر البنزين 90 إلى 81.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز إلى 60.5 قرش لكل لتر، كما استمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

الكويت

وأعلنت شركة أولى للوقود في دولة الكويت عن تعديل سعر بنزين ألترا (98 أوكتان) من سعر 175 فلسا للتر إلى 180 فلسا للتر، بزيادة 5 فلوس، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2021، مشيرة الى تثبيت أسعار باقي المحروقات عند نفس الأسعار الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع البورصة، أن هذه الأسعار تأتي بناء على كتاب من شركة البترول الوطنية لتثبيت الأسعار لمدة 3 أشهر اعتبارا من مطلع أكتوبر، حيث تم اعتمادها من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم.

المغرب

في المغرب، عمدت شركات توزیع المحروقات، مع منتصف شهر سبتمبر إلى رفع أسعار كل من البنزين الممتاز والغازوال.

وأعلن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، أن الأمر يتعلق على العموم بزيادة 27 سنتيما في أسعار الغازوال، و25 سنتيما في أسعار البنزين الممتاز.

السودان

وأعلن وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد في 1 يوليو الماضي، أن حكومة السودان رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر من 285 جنيها.

وحرر السودان أسعار البنزين والديزل بالكامل في يونيو، بما يتماشى مع إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبا على الفور.

مصر

وفي مصر، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية “البنزين ومشتقاته” المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتى: 7 جنيهات للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.