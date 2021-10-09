ضربة البداية لـ كيروش .. اشادة مصرية بفوز المنتخب في تصفيات المونديال

تغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الليبي والتى أقيمت علي استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة ، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

وحرص وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء المباراة على تهنئة لاعبي المنتخب الوطنى وجهازهم الفني بالفوز وتصدر المجموعه مؤكدا علي ثقته وثقه الجماهير المصرية في المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني، وقدرتهم علي التأهل إلي كأس العالم لكرة القدم، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته المقبلة.

من جانبه أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مجاهد لـ صدي البلد إن الانتصار اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين واصفا مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

فيما احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من خلال تغريدة بفوز منتخب مصر على نظيره الليبى في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

وذكر الفيفا عبر تغريدة فى تويتر جاءت على النحو التالى: عادت الهزيمة الأخيرة لمصر على أرضها في تصفيات كأس العالم في يونيو 2004 ضد كوت ديفوار، لقد فازوا بـ19 مباراة وتعادلوا في واحدة من 20 تصفيات مؤهلة على أرضهم.

بينما احتفل الاعلامى احمد موسي بـ فوز منتخب مصر على منتخب ليبيا و تربع المنتخب الوطنى على قمة المجموعة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكتب احمد موسي عبر موقع فيسبوك “ مبروك التربع علي قمة المجموعة ، بفوز منتخبنا الوطني بهدف مرموش العالمي ، المهم حصد النقاط ..لنظل علي قمة مجموعتنا .. يا رب أنصرنا وفرحنا وكملها بخير بالمشاركة في مونديال ٢٠٢٢”.

ووجه عصام الحضرى رسالة لـ محمد الشنادى حارس مرمى منتخب مصر ، ونشر صورة له معه عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام وكتب “ الحمد لله والشكر الله فوز مهم ، حبيبي يا شنو مستني منك الأحسن و الأحسن في كل مرة ان شاء الله ”.

وأكد أحمد حسن نجم النادى الأهلي والزمالك السابق أن عمر مرموش تأقلم سريعا مع منتخب مصر وظهر بشكل جيد فى مباراة ليبيا وسجل هدفا رائعا.

وأضاف أحمد حسن : مصطفى محمد أجاد داخل منطقة الجزاء فيما شهد اللقاء تأقلم عمر مرموش مع الفراعنة سريعا لافتا إلى أن منتخب مصر أصبح يملك بدلاء مميزين.

وتابع أحمد حسن: عمر مرموش لاعب جيد ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه وانطلاقته بهذا الشكل ستساعده على مزيد من التألق.

وقال شادي محمد ، مدافع المنتخب الوطني الأسبق ، إن الفوز كان مهماً للفراعنة على حساب ليبيا بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم وللمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لافتتاح مشواره بنتيجة جيدة.

وأوضح شادي محمد عبر برنامج البريمو بقناة TEN أن المنتخب لم يقدم المستويات المنتظرة وهناك بعض الأمور الفنية ولكن بالطبع أهم ما تحقق هو حصد الفوز.

وأشار إلى أن مشاركة عمر مرموش منذ البداية في مركز الجناح الأيسر كان مفاجأة بالنسبة له موضحاً أنه توقع الدفع بأحد اللاعبين رمضان صبحي أو أحمد سيد زيزو.

وأكد أن كيروش يراهن بشكل كبير على اللاعبين المحترفين موضحاً أن مباراة الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل ستكون أكثر صعوبة لأن المنتخب الليبي سيكون أشرس على المرمى ويجب الخروج بدون هزيمة.

ولفت إلى أن كيروش عليه أن يدرك أيضاً أن هناك عناصر محلية أفضل في بعض الأوقات من بعض المحترفين مشيداً بأداء عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني خاصة أنها المباراة الدولية الأولى.



وحرص محمود حسن تريزيجية لاعب استون فيلا علي تهنئة منتخب مصر عبر حسابه علي تويتر"‏الف مبروك لمنتخبنا الوطني، ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله.

كيروش يرفض

كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رفض التعليق علي التألق اللافت للاعب عمر مرموش، خلال مباراة اليوم أمام ليبيا .

وقال كيروش لا أود الحديث عن لاعب بعينه ، جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم ونجحوا في تحقيق فوز مستحق .

ووصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، مباراة ليبيا المقبلة،: “ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين”.

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيد ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

وأكد كيروش أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



تفاصيل مباراة مصر وليبيا



بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر لمساته الأولى في المباراة بمراوغه رائعة لدفاعات ليبيا من الجبهة اليمنى للفراعنة، ولكن تم قطع الكرة بخطأ على لاعب ليبيا.

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة توغل لاعبو ليبيا بين دفاعات منتخب مصر وحاولو الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ولكن اقتنص الكرة أحمد فتوح ومنع الوصول إلى منطقة جزاء منتخبنا الوطني.

ومرر محمد صلاح كرة رائعة من خلف المدافعين في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن لم يستطيع مصطفى محمد أن يسيطر على الكرة وابتعدت حتى وصلت إلى حارس مرمى ليبيا.

ونفذ لاعبو منتخب مصر جملة رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله السعيد الذي مرر كرة لمصطفى محمد الذي سندها على محمد صلاح ولكن اقتنصها دفاع ليبيا.



ومن بعدها نظم منتخب مصر كرة أخرى ولكن لم يستطع استغلالها في تسجيل هدف تقدم على ليبيا.



ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة انتزعت آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، ومرت الكرة بطريقة غريبة من أمام قدم عبد الله السعيد ومصطفى محمد لم يستطيع أن يسجلها في المرمى الخالي.

ووصل منتخب ليبيا لأول مرة أمام مرمى منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر المباراة في كرة تكاد تكون هي الأخطر في المباراة بسبب خطأ من محمد النني الذي مرت منه الكرة للاعب ليبيا داخل منطقة الجزاء.

وسدد النني كرة غريبة في الدقيقة 24 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدة للغاية عن مرمى محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا.

وحرم القائم الأيمن لمرمى منتخب مصر لاعبي ليبيا من تسجيل الهدف الأول ف الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر أن يتوغل بين دفاعات منتخب مصر، في الدقيقة 41 من عمر المباراة وراوغ لاعبي ليبيا ووصل إلى منطقة الجزاء ومررها لمصطفى محمد الذي أعادها على خط منطقة الجزاء وسددها النني خارج المرمى.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وسددها محمد صلاح ولكن تصدى لها نشنوش حارس مرمى ليبيا.

تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

سيطر منتخب مصر على الكرة بعد تسجيل الهدف الأول وحاصر لاعبي ليبيا في الجبهة اليمنى من ناحية محمد صلاح ولكن انتهى مصير الكرة خارج الملعب دون خطورة على ليبيا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.