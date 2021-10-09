ربنا يكملها بالصعود.. تريزيجيه يعلق على فوز منتخب مصر أمام ليبيا.. شاهد

هنأ محمود تريزيجيه منتخب مصر بالفوز على ليبيا ، ونشر تدوينة له من خلال حسابة الشخصى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب تريزيجيه :"الف مبروك لمنتخبنا الوطني، ربنا يكملها بالصعود إن شاء الله".

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.