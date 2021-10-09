بالأسماء.. ننشر نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء البحر الأحمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر برئاسة المستشار عبدالعزيز العزالي، نتائج فرز أصوات الاقتراع للتجديد النصفى لأطباء البحر الأحمر.

وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من الطبيبين حمادة أبوالحجاج ومحمد السيسي بمقعدي فوق السن، وفوز الطبيبين محمد ثروت وبشير رمضان بمقعدي تحت السن.

كانت لجان الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءً تحت إشراف قضائي كامل .

وشهدت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر إقبالًا ضعيفًا من الأطباء بمقر النقابة بالغردقة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.