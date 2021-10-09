مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 23 رحلة طيران من عدة دول

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت 23 رحلة طيران دولية أغلبها شارتر قادمة من المطارات الدولية والاوربية المختلفة، ضمن 71 رحلة طيران يستقبلها المطارحتي نهاية الاسبوع بداية من اليوم.

ويستعد مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم السبت، وحتي نهاية الاسبوع لاستقبال 71 رحلة طيران بينهم 6 رحلات داخلية، و10 رحلات أوروبية بزيادة رحلتين من ألمانيا و3 رحلات من سويسرا.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستقبل بداية من اليوم السبت 71 رحلة طيران دولية وداخلية، بينهم 8 رحلات من ألمانيا و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من المطارات البولندية و10 رحلات من أوكرانيا و4 رحلات سويسرية وأخرى من المجر.

كما يستقبل المطار 6 رحلات داخلية و2 من بيلا روسيا وأخرى فرنسية ورحلة من لتوانيا وأخرى من ملادوفا، حيث تجرى الأجهزة المختصة بالمطار الاستعداد للرحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة للركاب الوافدين.