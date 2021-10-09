التفت شباك الصيد حول زعنفته.. دولفين مهدد بالموت فى شعاب العرق بالغردقة

رصد أحد الغواصين بمنطقة العرق الصغير شمال مدينة الغردقة "درفيل" التف حول زعنفته الذيلية حبال وخيوط الصيد مما يهدد حياتة عدد من جمعيات حماية الدلافين بالبحر الأحمر دعوات للمهتمين بالحياة البحرية والغطاسين لإنقاذ أحد الدلافين بعد أن ألتف حبل وخيوط صيد حول زعنفته الذيلية بمنطقة شعاب العرق بشمال الغردقة ولم يتمكن الدولفين من الإفلات من الحبال.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة انه تم رصد هذا الدولفين منذ فترة وأطلقت عدد من جمعيات حماية الدلافين بالبحر الأحمر دعوات للمهتمين بالحياة البحرية والغطاسين لإنقاذ أحد الدلافين بعد أن ألتف حبل وخيوط صيد حول زعنفته الذيلية بمنطقة شعاب العرق بشمال الغردقة ولم يتمكن الدولفين من الإفلات من الحبال.

مطلوب فريق متخصص

واقترح الطيب حقن الدولفين وتخديره عن طريق متخصصين والإمساك به وإيقاف حركته السريعة لنزع وقطع خيوط الصيد من حول زعانفه الخلفية، اواخراج الدولفين باى طريقة من المياه والتخلص من الخيوط ثم إعادته للمياه مرة أخرى في أسرع وقت ومراقبته للاطمنان عليه.

وأضاف الطيب أن هذه الواقعة تم إخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر بها للتدخل لإنقاذ الدولفين ونزع الحبل من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر والبحث عن الطريقة المناسبة بهدف إنقاذه من الموت إذا استمر على هذا الوضع.

وحذرت الطيب أن الدولفين سيتعرض للخطر مع استمرار بقاء الحبل حول زعنفتة التى الامر الذى سيؤدى لانقطاع الدورة الدموية وموت الدولفين.