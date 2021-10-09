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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ورش الحكي .. تعرف على آليات تعامل صندوق مكافحة الإدمان مع الأطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يستهدف اختيار نماذج من الواقع والمجتمع، لتدريبهم على القيادة ونشر ثقافة خطورة الإدمان، متابعا: لدينا أكثر من 200 متطوع.

واستطرد "إبراهيم عسكر" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: المتطوعين يساهمون بشكل كبير في التوعية ونشر ثقافة خطورة الإدمان، متابعا: المتطوع يشارك في حملات توعية الأطفال و جذب المتعاطين.


وأكمل: وزارة التضامن الاجتماعي تتيح للمدمنين فرص العلاج بالمجان، كما أنها تقوم بتكريم المتعافين لجعلهم قدوة لغيرهم داخل مجتمعاتهم.


ونوة بأن هناك أكثر من 900 ألف طفل ومراهق شاركوا في ورش الحكي، متابعا: ورش الحكي آلية من آليات تعامل النموذج مع الأطفال، مسترسلا: ورش الحكي تحتوي على قصص إيجابية، من ضمنهم قصة أنت البطل تروي قصة لاعبنا محمد صلاح.


وأشار إلى أن الصندوق لديه 5 عيادات لمكافحة الإدمان، العيادات تضم أخصائيين للتعامل مع المرضى، مشددا بأن التعامل مع المرضى يتم بسرية تامة.

الإدمان علاج الإدمان التعاطى وزارة التضامن الاجتماعي اخبار التوك شو

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