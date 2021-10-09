تصفيات كأس العالم.. منتخب السودان يخطف تعادلا قاتلا من غينيا

تعادل منتخب السودان مع مضيفه منتخب غينيا بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أدرار، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

افتتح منتخب غينيا التسجيل عن طريق خوسي كانتي، في الدقيقة 48، من عمر المباراة.

وأدرك أحمد محمود هدف التعادل لـ منتخب السودان في شباك غينيا في الدقيقة 64.

عاد منتخب غينيا للتقدم للمرة الثانية، بعد 3 دقائق فقط من هدف السودان، حيث سجل محمد بايو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وأحرز أمير كمال هدفا قاتلا لمنتخب السودان، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليتقاسم المنتخبين نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة تتعقد مهمة منتخب السودان في بلوغ المرحلة النهائية، من تصفيات كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم

1- المغرب : 6 نقاط ( خاض مباراتين فقط)

2- غينيا بيساو : 3 نقاط ( خاض 3 مواجهات)

3- غينيا: 3 نقاط ( خاض 3 مواجهات)

4- السودان : نقطتين ( خاض 4 مباريات)