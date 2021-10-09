رايحين ليبيا.. الونش ينشر صورة له مع محمد صلاح من الطائرة| شاهد

غادرت بعثة منتخب مصر برئاسة أحمد مجاهد، مطار برج العرب عصر اليوم السبت، في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية؛ لمواجهة المنتخب الليبي مساء بعد غد الإثنين، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

ونشر محمود الونش صورة له برفقة محمد صلاح علي متن الطائرة الخاصة التي تقل المنتخب إلى مدينة بنغازي الليبية لمواجهة المنتخب الليبي وذلك عبر حسابه علي "انستجرام".



وحقق المنتخب الوطني فوزا غاليا بالأمس على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة.



وشهد صباح اليوم قيام لاعبي المنتخب الوطني بعملية استشفاء بإحدى القاعات الرياضية المتخصصة بمقر إقامة الفريق عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، فيما أدى بدلاء مبارة الأمس تدريبًا على ملعب المباراة بعد نهايتها.









