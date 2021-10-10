غدا.. "موازنة البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع الحكومة حول قانون المالية العامة الموحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 7 اجتماعات، تبدأ غدا، الإثنين والثلاثاء والأربعاء؛ لمناقشة بعض مشروعات القوانين.

واكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 7 اجتماعات، خلال هذا الأسبوع، تبدأها غدا الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

وأضاف سالم، أن اجتماعات اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وتسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.