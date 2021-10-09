شعبة الأدوات المنزلية: مقولة جشع التجار خاطئة..وسيارات النقل أحد أسباب رفع الأسعار

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن مقولة جشع التجار خاطئة لأن التاجر هو وسيط بين المنتج والمستهلك.

وأضاف أشرف هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" التاجر يكون مرتبطا بأسعار يحددها المنتج ولا يستطيع التاجر رفع الأسعار ".

وتابع أشرف هلال :" بعد أي ارتفاع لـ أسعار الوقود، سيارات نقل المنتجات تقوم برفع سعر نقل المنتجات، حتى بعد إخبارهم أن سعر السولار ثابت ولم يتحرك، وذلك يعتبر أحد أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات".

وأكمل أشرف هلال :" التاجر لا يستطيع ان يرفع سعر أي أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية إلا بناء على أسعار قادمة من المصنع أو المستورد".

ولفت اشرف هلال :" يجب أن يكون هناك رقابة على أصحاب سيارات النقل كي لا يقوموا برفع أسعار نقل المنتجات من مكان لآخر مع أي زيادة لأسعار البنزين ".



