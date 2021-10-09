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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالم أمريكي يكشف معلومات جديدة عن منشأ فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

رجح خبير أوبئة أمريكي نظرية جديدة بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والتي اجتاحت العالم أجمع منذ العام الماضي 2020.

وقال جوناثان لاثام، المدير التنفيذي لمؤسسة Bioscience Resource Project الأمريكية، إلى صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الفيروس ربما نشأ في جسم عامل مناجم صيني قبل نحو عقد من بدء الجائحة.

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عودة التحقيق في أصول فيروس كورونا وتسربه من مختبر ووهان

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27 عالما ينهون الجدل حول تسريب فيروس كورونا من معمل ووهان الصيني

ووفقا لهذه النظرية الجديدة، تم تسليم عينات من هذا العامل المصاب إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، ومن ثم تسرب الفيروس إلى المواطنين في الصين.

وأشار لاثام، إلى أن ظهور سلالة "ألفا" المتحورة من كورونا في مقاطعة كنت البريطانية في الخريف الماضي يؤكد قدرة الفيروس، على القيام بـ"قفزات تطورية غريبة" وإمكانية نشوء تحورات كثيرة للفيروس داخل جسم شخص واحد على مدى فترة زمنية طويلة.

وكانت جامعة كامبريدج رجحت في وقت سابق من العام الجاري إلى أن سلالة "ألفا" نشأت على الأرجح ضمن جسم مريض واحد استمرت إصابته بالفيروس على مدى عدة أشهر.

وفي ظل هذه البحوث، قال لاثام: "نظريتنا ترجح أن تطورا مماثلا حصل داخل رئات عدد من عمال مناجم أصيبوا عام 2012 بمرض غامض وتدعي أن الفيروس تسرب من عينة طبية تم أخذها من هؤلاء العمال المصابين خلال التفشي".

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 جامعة كامبريدج منشأ فيروس كورونا ووهان الصينية

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