27 عالما ينهون الجدل حول تسريب فيروس كورونا من معمل ووهان الصيني

كشف تحقيق جديد رسالة لـ 27 عالمًا كتبوها في مجلة لانسيت الطبية يرفضون فيها احتمال أن يكون فيروس كورونا نشأ من معمل ووهان ، لديهم صلات بباحثين الصينيين أو زملائهم أو المستفيدين منه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، في 7 مارس من العام الماضي، نشرت المجلة لانسيت الرسالة التي قال فيها 27 عالمًا إنهم "يدينون بشدة نظريات المؤامرة'' المحيطة بأصول جائحة فيروس كورونا الذي أثر على جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة أوقفت الجدل حول ما إذا كان فيروس كورونا من صنع الإنسان أو تسرب من المختبر في ووهان - المدينة الصينية التي كانت نقطة الصفر للفيروس.

ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته صحيفة “تليجراف” أن 26 من الـ 27 عالم دونوا الرسالة كان لهم صلة ما بمعهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث كان هناك اشتباه في التسريب - مما يدعو إلى التشكيك في حيادهم.

ومن بين الموقعين الدكتور بيتر داسزاك ، الرئيس البريطاني لشركة EcoHealth Alliance ، التي قامت بتحويل الأموال إلى أبحاث مثيرة للجدل في معهد ووهان لعلم الفيروسات ، والمستشار العلمي لحكومة المملكة المتحدة السير جيريمي فارار.



تم العثور على دكتور واحد فقط وهو رونالد كورلي ، خبير علم الأحياء الدقيقة من جامعة بوسطن - ليس له صلات بممولين أو باحثين في معهد ووهان.

وأوضحت لصحيفة تليجراف، أن العلماء الموقعين على الرسالة لديهم روابط مع معهد ووهان لعلم الفيروسات.