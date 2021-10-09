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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير جدلا فى أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت اليسا ، بإطلالة جريئة ومثيرة للغاية، مرتدية شميز أسود شفاف وهو ما كشف عن جسمها وآثار الجدل.


 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج المناسب من أحمر الشفاه وكحل العيون وتركت شعرها منسدلا على كتافيها .


 

ونشرت المطربة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد اطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدى. 

 

وقالت إليسا: “متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بها الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعونى”.

 

وحرصت إليسا على دعم النساء اللبنانيات اللاتى يعانين من الاصابة بسرطان الثدى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمربها لبنان بشكل عام. 

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إطلالات إليسا إليسا إطلالة إليسا

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