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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 421 عبوة أدوية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية بمرسي علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر حملة مكبرة على الصيدليات العامة للتصدي لظاهرة غش الأدوية وبيع المستحضرات الصيدلية مجهولة المصدر بالبحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مرعي -وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وإستكمالاً للجهود التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي وفقاً لخطة المرور الدوري على المؤسسات الصيدلية المختلفة بالمحافظة.

كلف الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة  وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية بعمل حملة مكبرة على المؤسسات الصيدلية المختلفة لإحكام الرقابة على سوق الأدوية بمرسي علم .

قامت اللجنة المُشكلة من كلاً من د. جرجس فخري ، د. بيتر عهدي -مفتشي الإدارة العامة للصيدلة- بضبط 421 عبوة من أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وأخرى منتهية الصلاحية ومُعدة للبيع بأحد الصيدليات بمدينة مرسى علم، كما تم ضبط شخص غير صيدلي يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص داخل الصيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 .

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مرسى علم للعرض على النيابة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

كما أكد مدير الصحة  على الاستمرار في شن المزيد من الحملات على المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط سوق الدواء بالمحافظة.

مرسى علم البحر الأحمر المستحضرات الصيدلية اخبار المحافظات اخبار مصر

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