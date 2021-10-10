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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمود الشحات أنور يشارك في فعاليات ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم

محمود الشحات أنور
محمود الشحات أنور

شارك القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، في فعاليات ختام الموسم الثالث لدوري مستقبل وطن لكرة القدم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات الحزب، ومجلسي النواب والشيوخ.

 

وشهدت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية بين فريقي قدامى الأهلي والزمالك، وضم فريق الأهلي كلاً من أمير عبد الحميد وسيد معوض وأحمد حسن ومحمد فاروق وعادل مصطفى ووائل رياض وهشام حنفي وخالد بيبو وشريف عبد الفضيل، في حين ضم فريق الزمالك كلاً من عبد الواحد السيد ووائل القباني وكريم حسن شحاتة وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة وخالد الغندور وأحمد رؤوف ومحمد عبد الواحد ومحمد محمود.

 

وكانت منافسات دوري مستقبل وطن امتدت لشهرين، بعد منافسات شرسة، امتدت من المرحلة الأولى على مستوى الوحدات الحزبية، حتى الوصول للوحدات المركزية لكل محافظة.

 

الشيخ محمود الشحات أنور محمود الشحات أنور مستقبل وطن

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