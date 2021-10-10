مع بداية العام الدراسي.. ماذا تفعل إذا وقع الطفل في مشكلة بالمدرسة

مع بداية العام الدراسي الجديد ، يتمني أولياء الأمور عاما هادئا خاليا من أي مشاكل، ولكن حتى أكثر الأطفال حسن السلوك يواجهون مشاكل في المدرسة بين الحين والآخر، لكن لا يعرف الكثير من أولياء الأمور كيفية التعامل مع المشاكل الذي يتعرض لها الطفل في المدرسة.

يقول خبراء التعليم وسلوك الطفل ، ما يمكن أن يفعله الآباء بعد أن تعلم أن طفلهم قد تعرض لبعض المشاكل في المدرسة، إن أكثر الأطفال حسن السلوك يواجهون مشاكل في المدرسة أحيانًا، سواء كان طفلك في الخامسة أو الخامسة عشرة من عمره ، ماذا تفعل عندما تعلم أن طفلك قد ارتكب خطأً في المدرسة؟ كيف يمكنك ، بصفتك أحد الوالدين ، التعامل مع الموقف ومناقشته مع طفل متحدي؟ أم طفل هادئ وخجول؟ أم طفل نادم؟.

يشرح ثلاثة خبراء في التعليم وسلوك الطفل ما يمكن أن يفعله الوالدان بعد أن تعلم أن طفلهم قد تعرض لبعض المشاكل في المدرسة، وفقا لما نشره موقع familyeducation.

احترم المعلمين الذين تواصلوا معك بشأن تصرفات طفلك

"في جميع مستويات التعليم ، يجب على الآباء احترام موظفي المدرسة الذين يتواصلون بشأن سوء سلوك الطفل" ، كما تقول كولين وايلدنهاوس ، وهي أم ومعلمة ومدونة تربية. "في كثير من الأحيان ، يرغب الآباء في الدفاع عن طفلهم دون سماع كل جوانب الموقف."

بغض النظر عن عمر طفلك عندما تسمع عن "الحادث" ، ينصحك Wildenhaus باتخاذ هذه الخطوات بالترتيب التالي:

أولاً ، استمع إلى ما تقوله المدرسة بشأن الحادث ، وأكد لهم أنك ستتحدث مع طفلك.

بعد ذلك ، استمع لطفلك بعقل متفتح أيضًا. "اسمع ما سيقولونه."

إذا كان طفلك في موقف دفاعي على الفور ، بغض النظر عن العلاقة بين الوالد وطفله ، أو مشاعر الوالد بشأن الحادث ، "يجب على الوالدين التعامل مع طفلهما بطريقة هادئة وغير اتهامية" ، كما يقول Wildenhaus. "اسمح لطفلك بمشاركة قصته عما حدث دون مدخلاتك، إذا بدأ أحد الوالدين باتهام طفل ، فمن المرجح أن يصبح الطفل دفاعيًا ".

أخيرًا ، ضع خطة لتصحيح الموقف ، سواء كان ذلك اعتذارًا لطالب آخر أو موظف المدرسة ، أو تنظيف أو إصلاح الضرر الذي حدث أثناء سوء السلوك ، أو إعادة تنفيذ مهمة أو مشروع.

وفقًا لـ Wildenhaus ، إذا كانت هذه السلوكيات مستمرة ، فإن إعداد اجتماع مع المدرسة ، وطفلك (حسب عمره أو عمرها) أمر مهم ، حتى تتمكن أنت ، الوالد ، من العثور على السبب الجذري لهذه السلوكيات السيئة، "إذا كانت المدرسة تنفذ نتيجة لسوء السلوك ، فليس من الضروري تقديم نتيجة ثانية في المنزل."

"عندما تكون هناك مشكلة في الفصل الدراسي ، فمن المحتمل أن يشعر طفلك بالكثير من العاطفة حول الموقف" ، تشرح بيكي وارد ، وهي معلمة معتمدة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ومنسقة تجربة المعلم في Tutor Doctor. "قد يكون من الصعب إبقاء مشاعرك بعيدًا عن الموقف ، لكن تذكر أن المعلم يضع مصالح طفلك الفضلى في صميمه ويريد العمل معك ومع طفلك لإيجاد حل."

إن طفلك ومعلمه وأنت جزء من الفريق التعليمي لطفلك. "لذا ، اعمل مع طفلك ومعلمه لوضع خطة لحل المشكلة."

وفقًا لـ Ward ، هذه هي أفضل النصائح للتعامل مع الموقف مع طفلك كفريق:

-يمكنك تمثيل السيناريوهات المحتملة مع طفلك لمساعدته على الشعور بمزيد من الثقة في قدرته على التعامل مع الموقف والعمل على حل المشكلة.

-يمكن للمدرس مساعدة طفلك في تنفيذ هذه الحلول في الفصل ويمكنه التدخل إذا كان طفلك بحاجة إلى الدعم، "حافظ على التواصل مفتوحًا مع طفلك ومعلمه لمساعدة الجميع على البقاء في نفس الصفحة والتأكد من أن حلولك فعالة."