أعراض كوفيد ودلتا وطرق الوقاية لأطفال المدارس

تفشي الأوبئة بين الأطفال والشباب

أعراض إصابة طفلك بفيروس كورونا

السمنة تجعل الأطفال أكثر عرضة

علمى طفلك أن يعطس أو يسعل في منديل ورقي

مع عودة المدارس تخشى الكثير من الأمهات من إمكانية إصابة طفلها مع تأكيد الدراسات أن الأطفال المصابين بكورونا يمكنهم إصابة البالغين دون أعراض ومع عودة المدارس.. إليك أعراض إصابة طفلك بفيروس كورونا، وكيف تحمين طفلك ونفسك، وما هو القناع الأنسب لحماية طفلك وكيفية تعزيز مناعة الطفل قبل الشتاء.

ما لا تعرفينه عن الأطفال وكورونا



قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والجمعية العالمية للأمراض المعدية والاضطرابات المناعية، إن كل الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، ولكن يختلف تأثر الأطفال به من شخص لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل الكبار.

عرض "بدران" في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" الإخباري، أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن إصابات فيروس كورونا " كوفيد – 19" للأطفال، وهى:

1. نسبة الأطفال الذين يمرضون عند الإصابة به أقل من البالغين.

2. يصاب معظم الأطفال بأعراض خفيفة

3. أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق.

4. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة هم أقل عرضة للإصابة مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر.

5. الأطفال أقل عُمْرا من السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حال العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19 مقارنة

6. معدلات إدخال الأطفال للمستشفيات أقل بكثير من معدلات إدخال البالغين.

7. بالنسبة للأطفال الذين يتم إدخالهم للمستشفى، فإن نسبة إدخالهم للعناية المركزة مماثلة لنسبة البالغين.

8. السمنة تجعل الأطفال أكثر عرضة للمرض الشديد في حال إصابته بكوفيد 19.

9. الأطفال المصابون بأمراض مزمنة أكثر عرضة للمرض الشديد في حال أصيبوا بكوفيد 19.

10. الأطفال قد لا يتأثرون بشدة بفيروس كورونا كوفيد-19 لأن لديهم مناعة نسبية ضد فيروسات الكورونا، كما أن هناك فيروسات كورونا أخرى منتشرة في المجتمع وتسبب بعض نزلات البرد العادية الشائعة في عالم الطفولة.

متغير دلتا شديد العدوى

دى متغير دلتا شديد العدوى إلى قيود على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في جميع أنحاء العالم ، بينما أعادت الولايات المتحدة فتح أبوابها بالكامل مع قطاعات كبيرة من السكان ، بما في ذلك الأطفال ، المعرضين بشكل خطير للعدوى، هذا هو السبب الذي يجعل الأمريكيين أكثر قلقًا بشأن متغير دلتا.



يعد متغير دلتا أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى وتشير الأدلة إلى أنه ما بين 40٪ إلى 60٪ أكثر قابلية للانتقال من سلالة ألفا السائدة في الولايات المتحدة ، وهي نفسها بالفعل أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50٪ من السلالة الأصلية التي تم اكتشافها لأول مرة في ووهان.

إنه على الأقل خطير مثل المتغيرات الأخرى وربما أكثر ، حيث وجدت إحدى الدراسات أن مرضى دلتا يُحتمل دخولهم المستشفى مرتين أكثر من أولئك المصابين بـ Alpha.

أعراض متغير دلتا شديد العدوى



و الأعراض قد تختلف من عدوى دلتا أيضا من نموذجية Covid 19 الأعراض وتجعل من السهل على الناس لنشر عن غير قصد فيروس أنها أكثر شبها نزلات البرد بما في ذلك الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

يمثل المتغير بالفعل 20 ٪ من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة ، وهو رقم يتضاعف كل أسبوعين أو نحو ذلك ، وحذر مركز السيطرة على الأمراض ، سريعًا في طريقه ليصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة حيث يتفوق على متغير ألفا .

في حين أن شركة فايزر ، مودرن و جونسون آند جونسون اللقاحات المستخدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال تظهر أن تكون فعالة في منع المرض ولو أعراض في تقلص قليلا القدرات الحماية التي توفرها جرعة واحدة (اثنين) هو أقل بكثير، وترك تطعيم جزئيا لا يزال معرضًا لخطر الإصابة بالمرض.

الأطفال أكثر عرضة لمتغير دلتا كيف تحمي طفلك



المجموعات غير المحصنة هي الأكثر عرضة للإصابة بالدلتا ، كما أن تفشي الأوبئة بين الأطفال والشباب - الذين إما لا يمكن تطعيمهم أو كانوا مؤهلين فقط للحصول على حقنة - يقودون زيادات جديدة في البلدان التي تنتشر فيها دلتا ، وخاصة في المدارس .



في حين أنه من غير المرجح أن يصاب الأطفال بتوعك خطير أو يموتون من Covid-19 ، تشير الدلائل بشكل متزايد إلى أن عددًا كبيرًا منهم يستمر في تجربة الأعراض المستمرة لعدة أشهر بعد الإصابة الأولية ، حتى لو كانت الحالة خفيفة. في حين لا توجد أرقام دقيقة ، تشير الأبحاث إلى أن عددًا كبيرًا من الأطفال يمكن أن يكونوا "مسافرين لمسافات طويلة" من كوفيد.



تم التعرف على متغير دلتا ، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 ، لأول مرة في الهند ، حيث كان يقود موجة وحشية من Covid-19. قامت الدول التي حصلت على لقاحات عالية مثل المملكة المتحدة وإسرائيل بإطالة أو إعادة فرض القيود لمكافحة انتشاره السريع وعادت مناطق في أوروبا وأستراليا إلى الإغلاق. في أقل الدول المحصنة مثل بنغلاديش و اندونيسيا ، والبديل هو المسؤول عن موجات جديدة من المرض. إن تدابير السيطرة على الوباء هي أيضًا احتمالية متجددة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من أجل مكافحة البديل المعدي. تم إعادة تقديم متطلبات الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تعرضوا لدلتا في إسرائيل وتوصي منظمة الصحة العالمية جميع الأشخاص بالاستمرار في ارتداء الأقنعة بغض النظر عنمن حالة التطعيم الخاصة بهم. لم يغير مركز السيطرة على الأمراض إرشاداته ، وأوصى بتلقيح الناس لحماية أنفسهم ، وأوصى المسؤولين المحليين باتخاذ تدابيرهم الخاصة إذا لزم الأمر.



تحدد فعالية اللقاحات وقابلية انتقال البديل عدد الأشخاص الذين يجب تطعيمهم من أجل التدخل في انتشار المرض بين السكان ، وهي نقطة تُعرف باسم مناعة القطيع. انخفاض فعالية اللقاحات ، حتى لو كان طفيفًا ، والطبيعة شديدة العدوى لدلتا يمكن أن تجعل هذا بعيدًا عن متناول أيدينا. أثار التردد وعدم اليقين على نطاق واسع بشأن المدة التي تستغرقها المناعة ضد Covid-19 الخبراء بالفعل في الشك فيما إذا كان من الممكن تحقيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة



47٪. هذه هي نسبة سكان الولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم بالكامل ، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تلقى حوالي 66.7٪ من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل ، خجولًا من هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في 70٪ بحلول 4 يوليو.

لا يتم توزيع التطعيم بالتساوي في جميع أنحاء البلاد. الفوارق الصارخة تتعلق بكبير المستشارين الطبيين للرئيس ، الدكتور أنتوني فوسي ، الذي يحذر من انتشار سريع سريع في المناطق غير المحصنة إذا لم يتم رفع معدلات التطعيم. وقال: "يبدو الأمر كما لو أنه سيكون هناك أمريكا في دولتين".

دلتا يقود جديدة Covid 19 زيادة في المملكة المتحدة، وهو مسؤول عن كل حالة جديدة تقريبا هناك. ستكون المعلومات من تفشي المرض ، التي دفعت البلاد بالفعل إلى تأخير إعادة فتحها المتوقعة ، لا تقدر بثمن بالنسبة للبلدان الأخرى التي تتعامل مع البديل.

بدأ أحد المتغيرات التي قد تكون أكثر إثارة للقلق ، Delta Plus ، في اكتساب الأرض في جميع أنحاء العالم. كما هو الحال مع دلتا الأصلية ، تم تحديدها لأول مرة في الهند ، حيث تم تصنيفها بسرعة كمتغير مثير للقلق. الأدلة قليلة ، لكن من الممكن أن يكون المتحور الجديد أكثر قابلية للانتقال وأفضل في تجنب جهاز المناعة في الجسم. لم يتضح بعد ما إذا كانت اللقاحات فعالة ضد هذا البديل.

كيف يمكنني حماية طفلي أو طفلي من عدوى فيروس كورونا؟

يمكنك حماية طفلك الصغير عن طريق تجنب الحشود الكبيرة والحفاظ على مسافة آمنة (6 أقدام على الأقل) من الأشخاص الآخرين عند الخروج من المنزل.

- في المنزل وفي الأماكن العامة، افعلى كل ما في وسعك للمساعدة في وقف انتشار الفيروس:

- تجنبى الأشخاص المرضى.

- اغسلى يدي طفلك جيدًا وبشكل متكرر، وعلمى الآخرين في منزلك أن يفعلوا الشيء نفسه، هذا مهم بشكل خاص: عندما تعوديت إلى منزلك من الخارج قبل التعامل مع طفلك قبل الرضاعة الطبيعية أو تحضير الزجاجة أو الطعام.



- نظفى الأسطح والأشياء التي يلمسها الناس كثيرًا (مثل مقابض الأبواب وأسطح العمل والهواتف المحمولة).



حاولى ألا تلمس عينيك وأنفك وفمك وعلمى طفلك نفس الأمر.



- علمى طفلك أن يعطس أو يسعل في منديل ورقي أو بمرفقك وليس في يديك.



- ارتدِ قناعًا في المنزل اذا كنتي مريضًة، حاولي الحد من الاتصال بطفلك حتى تتوقف الأعراض.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .