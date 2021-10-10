تورم القدمين أجدد علامات فيروس كورونا.. اكتشف علاقته بالعدوى القاتلة.. وفي هذه الحالات يكشف الإصابة بـ 7 أمراض خطيرة

اكتشف علاقة تورم القدمين بفيروس كورونا

تورم القدمين يكشف الإصابة بالتليف الكبدي

تورم القدمين أحد علامة نقص البروتين في الجسم

يعد تورم القدمين من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين البشر في جميع أنحاء العالم ، ويعتقد عدد كبير من الأشخاص أن السبب الرئيسي وراء ظهور هذه المشكلة هو زيادة الأملاح فى الجسم .. ولكن هذا غير حقيقي.

فقد اكتشف الأطباء أسباب كثيرة وراء المعاناة من تورم القدمين من بينها 8 أمراض يأتى فى مقدمتها فيروس كورونا .

كشفت دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن أحدث أعراض كورونا هى تورم القدمين واحمرارهما خاصة فى منطقة الأصابع وأحيانا تظهر هذه الأعراض في أصابع اليد.

وأوضح الباحثون أن هذه النوعية من أعراض كورونا تحدث نتيجة الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضعية الهجوم لمحاربة الفيروس.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يمكن أن يظهر إصبع قدم كورونا لدى المصاب بالفيروس لكنه أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين ويتسبب أحيانا فى المعاناة من ألم وحكة في الأصابع مع ظهور بثور وتورم عند ملامسها.



وذكرت المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الباحثين اكتشفوا أن بعض المصابين بـ اصبع قدم كورونا يعانون نتوءات بارزة مؤلمة أو مناطق من الجلد الخشن في القدمين، ويمكن أن يظهر الصديد ،وبينما تستمر هذه النوعية من أعراض كورونا لدى بعض المرضى لمدة أسابيع فقد تمتد لأشهر لدى البعض الآخر.

ووجد الباحثون أن معظم المصابين بـ إصبع قدم كورونا لا تظهر عليهم أعراض كورونا الشهيرة مثل السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وتوضح نتائج الدراسة أن السبب في ظهور هذا النوع من أعراض كورونا لدى بعض المرضى يرجع إلى سببين مصدرهما الجهاز المناعي واليات التى يستخدمها الجسم لمحاربة فيروس كورونا، وهما: بروتين مضاد للفيروسات، وأحد الأجسام المضادة التي تهاجم عن طريق الخطأ خلايا المريض بدلا من أن تهاجم الفيروس.

وقال طبيب الأمراض الجلدية البريطاني المتخصص في القدمين إيفان بريستو، إن العرض يظهر بالنسبة لمعظم المرضى مثل تورم الأصابع المعتاد الذي قد يصاحب نوبات البرد، لدى من يعانون مشاكل في الدورة الدموية، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه، وقد يحتاج البعض إلى العلاج بالدهانات والأدوية

قالت فيرونيك باتاي، استشارية الأمراض الجلدية المتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية ، إن إصبع قدم كورونا شوهد كثيرا خلال المرحلة المبكرة من الوباء لكنه أصبح أقل انتشارا في موجة دلتا، وقد يكون السبب زيادة عدد المطعمين ضد المرض، أو حصول البعض على مناعة ذاتية نتيجة إصابة سابقا بكورونا.

ووفقا لما عرضه موقع “mayoclinic” يدل تورم القدمين على الإصابة بـ 7 أمراض أخرى غير فيروس كورونا بعضها يهدد الحياة.

شل القلب الاحتقاني:

إذا كنت مصابًا بفشل القلب الاحتقاني، فإن إحدى غرف القلب السفلية أو كلتيهما تفقد قدرتها على ضخ الدم بشكل فعال، ونتيجة لذلك يمكن أن يتراجع الدم في الساقين والكاحلين والقدمين ، مما يسبب التورم، ويمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني تورم في البطن وفي بعض الأحيان ويمكن أن تتسبب هذه الحالة في تراكم السوائل في الرئتين مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.



التليف الكبدي:

قد يتراكم السائل في تجويف البطن وهو ما يعرف بـ الاستسقاء أوفي الساقين نتيجة لـ تليف الكبد.



مرض كلوي:

عندما تكون مصابًا بمرض في الكلى، فقد يؤدي تناول السوائل الزائدة والصوديوم في الدورة الدموية إلى التورم وعادة ما تحدث الوذمة المصاحبة لأمراض الكلى في ساقيك وحول العينين.



تلف الكلى:

يؤدي تلف الأوعية الدموية الدقيقة والمرشحة في الكليتين إلى الإصابة بالمتلازمة الكلوية التى يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البروتين (الألبومين) في الدم إلى تراكم السوائل والوذمة.



ضعف أو تلف أوردة الساقين:

إذا كنت تعاني من قصور وريدي مزمن ، فإن الصمامات أحادية الاتجاه في أوردة الساق تضعف أو تالفة ، مما يسمح للدم بالتجمع في أوردة الساق ويسبب تورم القدمين ويمكن أن يكون ظهور تورم مفاجئ في إحدى الساقين مصحوبًا بألم في عضلة ربلة الساق ناتجًا عن جلطة دموية في أحد أوردة الساق وحينه لابد من الذهاب للطبيب في أسرع وقت.



الجهاز اللمفاوي غير الكافي:

يساعد الجهاز اللمفاوي بالجسم على إزالة السوائل الزائدة من الأنسجة. في حالة تلف هذا النظام مثل من خلال جراحة السرطان ، فقد لا تعمل الغدد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية التي تستنزف المنطقة بشكل صحيح ، ويمكن أن تسبب تورم القدمين.



نقص البروتين الشديد على المدى الطويل:

يمكن أن يؤدي النقص الشديد في البروتين في النظام الغذائي على مدى فترة طويلة من الزمن إلى تراكم السوائل وتورم القدمين.