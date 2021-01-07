بطرق منزلية بسيطة.. تخلصي من تورم القدمين

هناك أسباب عديدة ل تورم القدمين مثل ممارسة الرياضة أو الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة، ويمكنك علاج تورم القدمين والكاحل بحيل سريعة مجربة يقدمها موقع "webmed:













الملح الإنجليزي



انقع قدميك وكاحليك لمدة 15 إلى 20 دقيقة في حمام بارد مليء بملح إبسوم لتخفيف الألم المصاحب للتورم

تناول المغنسيوم



من الممكن أن تساعد إضافة 200 إلى 400 مجم من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي اليومي في الحد من احتباس الماء والألم. تحدث إلى طبيبك قبل تناول المكمل ، مع ذلك ، لا يجب استخدامه إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو القلب.

علاج ضغط الجورب

للحصول على أفضل النتائج ، استخدم دائمًا أكثر من علاج في وقت واحد إذا كنت تمشي لممارسة الرياضة ، فاستخدم علاج ضغط الجورب لاحقًا. إذا كنت تسبح ، ففكر في إضافة اليوجا إلى روتينك.

فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد فى علاج تورم القدمين للحصول على أفضل النتائج ، استخدم دائمًا أكثر من علاج في وقت واحد إذا كنت تمشي لممارسة الرياضة ، فاستخدم علاج ضغط الجورب لاحقًا. إذا كنت تسبح ، ففكر في إضافة اليوجا إلى روتينك.

على الجانب الأخر يمكنك إجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية للمساعدة في تقليل التورم وعلاج انتفاخ القدمين كما يلي:





خذ نزهة قصيرة كل ساعة.

اشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا. فتناول كميات أقل من الماء يعزز التورم.

قلل من تناول الملح والكربوهيدرات.

ضع وسادة تحت قدميك لرفع رجليك وقدميك ليلًا.

شرب الكثير من الماء

ارتداء الجوارب الضاغطة

نقع القدمين في ماء بارد

رفع القدمين لأعلى بانتظام

البقاء نشطا

فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن

اتباع نظام غذائي صحي ومراعاة تناول الملح

تدليك القدمين



محاذية ضعيها في

الاعتبار







إذا أصبت بتقرحات أو بثور في الساق ، فاتصل بطبيبك خاصة فالبثور والقروح يمكن أن تجعلك عرضة للعدوى.



راقب قدميك؛ فغالبًا ما تتسبب الأحذية الضيقة جدًا بسبب التورم في قطع الجلد وإحداث الجروح والأهم من ذلك ، إذا حدث تورم في جانب واحد فقط ، استشر طبيبك على الفور.











مرهم لعلاج التورم







بعيدا عن أسباب التورم والأعشاب التى تساعد فى علاجه يمكن أن يساعد استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة على تقليل التورم ، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم ومرهم علاج التورم دون وصفة طبية في تخفيف الشعور بعدم الراحة وإذا لم يختفي التورم والألم ، فقد يحتاج الشخص إلى مراجعة الطبيب لاستبعاد حدوث ضرر أكبر.

.المراجع ..

lموقع "webmed









وقد يعاني الشخص من تورم القدمين لعدد من الأسباب. بعضها واضحة وسهلة العلاج ، مثل الإصابة الطفيفة. ومع ذلك ، قد تكون علامات أخرى على وجود حالة صحية أساسية خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.