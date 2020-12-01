علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم

2- ارتداء الجوارب الضاغطة

تأتي الجوارب الضاغطة في مجموعة متنوعة من الأوزان والضغط ، لذا قد يكون من الأفضل البدء بجوارب أخف وزنًا ثم العثور على النوع الذي يوفر أكبر قدر من الراحة.

تأتي الجوارب الضاغطة في مجموعة متنوعة من الأوزان والضغط ، لذا قد يكون من الأفضل البدء بجوارب أخف وزنًا ثم العثور على النوع الذي يوفر أكبر قدر من الراحة.

3- رفع القدم لأعلى

اسند قدميك على وسائد أو وسائد أو حتى أشياء مثل دفاتر الهاتف عند النوم، إذا كنت تتطلع إلى تقليل تورم القدم أثناء الحمل، فحاول رفع قدميك عدة مرات في اليوم أيضًا، استهدف حوالي 20 دقيقة في كل مرة .





4- تناول مكملات الماغنسيوم

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي ما يلي:

السبانخ.

الأفوكادو.

الكاجو.

الشوكولاتة الداكنة.





علاج التهاب أنسجة القدم بالاعشاب

يصاب بعض الأشخاص بالتهاب انسجة القدم، ولا يميل إلى الذهاب إلى الطبيب لتناول الأدوية الطبية، حيث يفضل البعض تناول الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تخفيف التورم بطريقة كبيرة.





1- الكركم

الكركم واحد من أبرز الأعشاب الهندية التي تستخدم في بعض الحالات المرضية، لاحتوائه على مادة الكركمين، والتي بإمكانها علاج التهاب الأوتار بطريقة سريعة.



