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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط: تكثيف حملات نظافة بالمراكز والقرى لرفع المخلفات والقمامة

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة خاصة أمام المدارس والمجمعات وذلك تزامناً  مع بدء العام الدراسي الجديد وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء.

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وأشار محافظ أسيوط  إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة مشيراً إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين والطلاب والتلاميذ وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملات نظافة أمام المدارس والمجمعات والمدارس المجتمعية والفصل الواحد بالوحدات المحلية بمراكز (منفلوط ، والغنايم ، والبداري ، والفتح ، وأبنوب، وابوتيج) حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهذه المناطق فضلاً عن تسوية الشوارع والطرق المؤدية إليها لتسهيل الانتقال للطلاب والتلاميذ وباستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وذلك برئاسة (محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج) ونوابهم كل في نطاق عمله وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة.

 

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

محافظ أسيوط عصام سعد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملات نظافة أول أيام العام الدراسي الجديد

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