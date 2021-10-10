رئيس جامعة المنوفية يتقدم صفوف طلاب التربية الرياضية لتأدية تحية العلم

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لبدء العام الدراسى بكليات الجامعة بزيارة كلية التربية الرياضية، وتقدم صفوف الطلاب لتأدية تحية العلم، ووجه كلمة للطلاب الجدد بالتهنئة بالعام الدراسى الجديد وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددا على أهمية أخذ التطعيمات كإجراء إجباري على الجميع حتى يستطيع التواجد بالحرم الجامعى، ومن لم يأخذ التطعيمات التسجيل فورا على موقع وزارة الصحة والتوجه لأحد مراكز التطعيم المنتشرة بكليات الجامعة.

كما وجه الطلاب بأهمية الانضباط من اليوم الأول فى حضور المحاضرات، والالتزام بالأخلاق العامة والتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، وفى حالة مواجهة أى عقبات التوجه إلى العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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