غداً.. المؤتمر الختامي لأول نموذج محاكاة للجنة الخطة والموازنة بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق أعمال المؤتمر الختامي للموسم الأول لنموذج محاكاة لجنة الخطة والموازنة، وذلك غداً الإثنين بقاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة .

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور محمد عبدالرحيم عباس وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للحسابات الختامية للدولة.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة المشرف الأكاديمي على النموذج، أن نموذج محاكاة لجنة الخطة والموازنة يعد أول نموذج محاكاة للجنة الخطة والموازنة تنظمه الجامعة على مستوى الجامعات المصرية، والذى يهدف إلى إلقاء الضوء على اختصاصات ومهام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتطرق إلى أبرز ملفاتها، ويضم لفيف من طلاب كلية التجارة والكليات الأخرى.