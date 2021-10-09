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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

صدى البلد

أجرى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط زيارة لقطاع المدينة الجامعية والتى صاحبه فيها نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب ، و شوكت صابر أمين عام الجامعة و عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية والدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة ، و محمد عطا مدير الإسكان الخارجى و أكرم فهيم مدير الشئون المالية والإدارية و علاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة .

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وقال رئيس جامعة أسيوط بأن جولته استهدفت متابعة أعمال تسكين أبناء الجامعة من الطلبة والطالبات المغتربين استعدادا لبدء العام الجامعى الجديد2021/2022 خاصةً مع بدء توافد الطلاب على مختلف الوحدات السكنية التابعة للجامعة ، مشيراً انه بالفعل تم قبول سكن نحو 4 آلاف طالب وطالبة من إجمالي المتقدمين إلكترونياً للسكن بالمدينة والذى بلغ عددهم 12 ألف طالب وطالبة  والذى من المتوقع أن يتجاوز عدد المقبولين بالإقامة هذا العام  نحو 8 آلاف من الطلاب المغتربين من الطلبة والطالبات ، مضيفاً أن تم تطعيم أكثر من 8 آلاف طالب من المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية وهو ما يعد شرطاً أساسيا لقبول سكن الطلاب بكافة المبانى التابعة للجامعة.

وكشف الدكتور طارق الجمال عن إصداره توجيهات واضحة خلال الجولة بزيادة طالب فى كل غرفة ليصل عدد الطلاب المقيمين 3 طلاب وذلك بعد التأكد من حصول الطلاب المغتربين على الجرعتين المخصصتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ونفس الأمر بالنسبة للطالبات وذلك لإتاحة الفرصة لقبول عدد أكبر من الطلاب الراغبين فى الإقامة بالمدينة الجامعية، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود التى من شأنها توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة بمختلف الكليات بصفة عامة والأجانب الوافدين والمصريين المغتربين بصفة خاصة.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب أن زيارة رئيس الجامعة بدأت بمنى "أ" طلبة حيث أشاد سيادته بما شهدته مبانى المدينة الجامعية من أعمال صيانة وإحلال وتجديد لرفع بنيتها التحتية وزيادة كفاءتها خلال فترة شهور الصيف وقبل بدء الدراسة ، ثم أعقب ذلك توجههم إلى مبنى الإسكان الفاخر والذى يتيح فرصة الإقامة للطلاب الوافدين و كذلك  المصريين  من غير المقبولين للسكن العادى بالمدينة الجامعية  وبه طابقان للطلبة وآخرين للطالبات ومرفق به نادى إجتماعى ، والذى يبلغ قيمة الإقامة به 700 شهرياً كما يمكن صرف وجبة غذاء للطالب بالمطعم المركزى نظير 140 جنيها فقط أسبوعياً .

و أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن الزيارة تضمنت أيضاً تفقدهم للعمل الجارى بمنى " و" ليكون مبنى الإسكان الفاخر "2"  حيث تم رصد ميزانية مبدئية لتطوير المبنى تبلغ 4 ملايين جنيه وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 174 سريرا مزودة بمراوح وثلاجة وشاشات عرض بكل طابق ونادى اجتماعى.  

و توجه رئيس جامعة أسيوط ونائبه لقطاع المدينة الجامعية طالبات حيث كان فى استقبالهم أمانى أبو صغير مدير المدينة الجامعية طالبات و فاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة وعدد من مديرات الوحدات السكنية. 

 

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أن الجولة بدأت بمنى "ن" ثم أعقبها توجههما إلى مبنى "1" كما افتتح رئيس الجامعة قاعة الاستذكار الهادئ التى تم تجهيزها بمنى "ن" لتهيئة مناخ ملائم للطالبات للاستذكار والتحصيل وتتسع لنحو 64 طالبة من طالبات المبنى.

و حرص رئيس الجامعة ونائبه على تبادل الحديث مع الطلاب حيث أطمئنوا خلاله عن رضا الطلاب وتوفر ما يلزمهم من سبل دعم ورعاية  لإقامة كريمة وآمنة بالمدينة.

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جامعة اسيوط رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال المدن الجامعية بجامعة أسيوط تسكين الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد

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