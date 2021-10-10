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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحكوا أثناء عزف النشيد.. غضب مغربي بسبب تصرف رباعي أسود الأطلس |فيديو

ضحك رباعي منتخب المغرب
ضحك رباعي منتخب المغرب أثناء عزف النشيد الوطني

أثار تصرف رباعي منتخب المغرب، خلال عزف النشيط الوطني لبلادهم، قبل انطلاق مباراة أسود الأطلس أمام غينيا بيساو، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، غضب الجماهير المغربية.

وظهر رباعي منتخب المغرب (أنيس الزنيتي - سفيان كرواني - زكرياء بوخلال - سامي مايي)، وهم يضحكون أثناء عزف النشيط الوطني، مما تسبب في غضب جماهير أسود الأطلس، حسبما أكدت صحيفة “البطولة” المغربية.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن الجماهير اعتبرت ما قام به رباعي أسود الأطلس، استهتارا بقميص المنتخب الوطني والمسئولين عن المنتخب، وطالبوا بمحاسبة هؤلاء اللاعبين، خاصة أنها كانت مباراة رسمية.

وفاز منتخب المغرب على نظيره غينيا بيساو بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما أمس، السبت.

سجل أهداف منتخب المغرب أيوب الكعبي، هدفين في الدقيقتين العاشرة و70 وأيمن بركوك في الدقيقة 20.

ترتيب مجموعة المغرب:

1- المغرب: 9 نقاط.

2- غينيا بيساو: 4 نقاط.

3- غينيا: 3 نقاط.

4- السودان: نقطتان.

 

أسود الأطلس غينيا بيساو المغرب وغينيا بيساو منتخب المغرب تصفيات كأس العالم 2022

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