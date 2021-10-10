رئيس المجر يؤكد عمق وقوة علاقات بلاده مع مصر

أكد رئيس جمهورية المجر يانوش آدار، عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمجر، معربا عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا للتنسيق المُستمر بين قيادتيّ البلدين.



جاء ذلك خلال تقديم السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، اليوم /الأحد/، أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس المجري.



وأكد الشناوي، علي عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.



وبحث الجانبان سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والمجري.