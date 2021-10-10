بالصور .. مراسم تتويج المنتخب الفرنسي ببطولة دوري الأمم الأوروبية

نجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وعمت الفرحة اللاعبين والجهاز الفني بعد استلام الميداليات التي شهدت حصول هذا الجيل على لقبين عالميين الأول مونديال روسيا والثاني بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2021.

وأقيمت المباراة على ملعب "سان سيرو" في ميلانو بإيطاليا.

وافتتح ميكيل أويارزبال أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، قبل أن يعدل كريم بنزيما النتيجة سريعاً في الدقيقة 67.

وبحلول الدقيقة 41، سقط المدافع الفرنسي رافاييل فاران متأثرًا بإصابة عضلية، وتم استبداله في الدقيقة 43 وشارك دايوت أوبامياكنو بديلاً له.

وأصبح المنتخب الفرنسي ثاني المنتخبات التي تتوج ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب منتخب البرتغال الذي توج بالنسخة الأولى من البطولة.

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