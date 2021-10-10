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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور .. مراسم تتويج المنتخب الفرنسي ببطولة دوري الأمم الأوروبية

صدى البلد

نجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وعمت الفرحة اللاعبين والجهاز الفني بعد استلام الميداليات التي شهدت حصول هذا الجيل على لقبين عالميين الأول مونديال روسيا والثاني بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2021.

وأقيمت المباراة على ملعب "سان سيرو" في ميلانو بإيطاليا.

وافتتح ميكيل أويارزبال أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، قبل أن يعدل كريم بنزيما النتيجة سريعاً في الدقيقة 67.

وبحلول الدقيقة 41، سقط المدافع الفرنسي رافاييل فاران متأثرًا بإصابة عضلية، وتم استبداله في الدقيقة 43 وشارك دايوت أوبامياكنو بديلاً له.

وأصبح المنتخب الفرنسي ثاني المنتخبات التي تتوج ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب منتخب البرتغال الذي توج بالنسخة الأولى من البطولة.

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221733-منتخب-فرنسا-بطل-دوري-الأمم-الأوروبية-2021
221733-منتخب-فرنسا-بطل-دوري-الأمم-الأوروبية-2021
574766-علم-فرنسا-في-ملعب-سان-سيرو
574766-علم-فرنسا-في-ملعب-سان-سيرو
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1270487-تتويج-فرنسا
1297956-مبابي-يحتفل-بميدالية-منتخب-فرنسا-الذهبية
1297956-مبابي-يحتفل-بميدالية-منتخب-فرنسا-الذهبية
1368567-مبابي-يتوج-بدوري-الأمم-الأوروبية-مع-منتخب-فرنسا
1368567-مبابي-يتوج-بدوري-الأمم-الأوروبية-مع-منتخب-فرنسا
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1610998-تتويج-فرنسا-بدوري-الأمم-الأوروبية
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