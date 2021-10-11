كولومبيا تنجح في إيقاف مسيرة البرازيل بتعادل سلبي في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب البرزايل مع منافسه منتخب كولومبيا،سلبيا في المباراة التي انتهت قبل قليل، على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز، ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشهدت المباراة خطورة كبيرة من جانب المنتخبين ، حيث نجح منتخب البرازيل في تسديد 9 كرات منهم اربعة فقط داخل الثلاث خشبات في حين سدد منتخب كولومبيا 12 كرة منهم 4 فقط بشكل صحيح

استحوز منتخب البرازيل علي الكرة بنسبة وصلت الي 64 % مقابل 36 % لصالح منتخب كولومبيا

تشكيل منتخب البرازيل



حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، ميليتاو، ساندرو

الوسط: فريد، فابينيو، لوكاس باكويتا

الهجوم: جيسوس، نيمار، جابي جول

ترتيب البرازيل وكولومبيا:



يتصدر منتخب البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كولومبيا في المركز الخامس بـ 15 نقطة.

ونجح منتخب كولومبيا في قط مسيرة منتخب البرازيل الذي لم يذق طعم التعادل أول الخسارة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث خاض 9 مباريات فاز بهم جميعا قبل لقاء اليوم .