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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تلقي بنفسها من الطابق الثالث بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت سيدة بنفسها من الدور الثالث بأحد العقارات السكنية بشارع اولاد بطاطا جنوب  مدينة الغردقة، وذلك بسبب خلافات زوجية.

 

وتلقت مديرية امن البحر الأحمر بلاغا بسقوط سيدة من الطابق الثالث بشارع أولاد الكهف  بدائرة قسم أول الغردقة، على  الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم  نقل المصابة إلى مستشفى الغردقة العام، وبالكشف الطبي عليها وإجراء الأشعة تبين وجود كسور بالحوض والظهر.

 

 وعلى الفور تحركت قوة من مباحث القسم برئاسة المقدم إسلام عبد الحميد لمحل الواقعة، وأسفرت نتائج التحريات الأولية لرجال المباحث عن أنها محاولة انتحار وأنها سيدة متزوجة وتدعى (ا . س) ولديها طفل، وقد ألقت بنفسها على إثر خلافات زوجية.

 

وتم إلقاء القبض على الزوج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الغردقة البحر الأحمر الكهف الطابق الثالث كسور بالحوض والظهر اخبار مصر

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