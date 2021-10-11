التأمينات : مد فترة سداد مديونيات الشركات والمصانع 7 سنوات | فيديو

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التأمينات تمدد فترة سداد مديونيات الشركات و المصانع لـ 7 سنوات بمقدم 15%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك مشكلات تواجه أصحاب الأعمال بداية من 2020، بسبب جائحة كورونا، ولذلك التأمينات تدخلت من أجل الحفاظ على العمالة.



ولفت إلى أن أصحاب الأعمال توفر المرتبات ولا تستطيع تسديد التأمينات، ولذلك نتيح لهم هذه الخدمة للحفاظ على حقوق العمال.



أقل من مليون جنيه تسدد المديونية خلال 5سنوات، والأكثر من مليون جنيه يكون على 7 سنوات، ولكن يسدد صاحب العمل فى البداية 15%.



وأشار إلى أن هذا الأمر يتيح لـ العمال الحصول على المعاش حالة الخروج على المعاش أو التعرض لـ أى شيء.



وأوضح أنه يوجه رسالة لـ أصحاب الأعمال بالتقدم لـ التأمينات من الاستفادة من هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك 7000 شركة متعثرة فى أكتوبر، و ذلك بعد التواصل مع جمعية مستثمري أكتوبر.



