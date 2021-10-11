العوض على الله.. شريف خير الله يكشف تفاصيل سرقة منزله

كشف الفنان شريف خير الله عن سرقته منزله بالساحل الشمالى عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شريف خير الله :" لله الأمر من قبل ومن بعد .. بيتى فى الساحل اتكسر واتسرق .. العوض على الله ".

يذكر ان تصدرالفنان شريف خيرالله محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكواه من قلة ظهوره في الأعمال الفنية.

نشر الفنان شريف خير الله عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك "، منشورًا كشف فيه عن نيته للعمل كسائق تاكسى ، بسبب عدم عرض أعمال جديدة عليه ".

حيث كتب شريف خير الله قائلًا : "الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد افهم فيه سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين...لما اموت زغرطوا عليه وأفرحوا" .

ومن ناحية اخرى قال الفنان شريف خير الله ، إنني حين كتبت المنشور الذي أثار الجدل من فترة قصيرة كان بسبب ضيقي لعدم وجود عمل سينمائي أو تلفزيوني لفترة طويلة، لافتا الى أن "البوست كان مليان إفيهات".

وأضاف خيرالله خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة " الحدث اليوم" ، إنني لدي شعور وهو أنني ممكن أكون ممثل كويس، والناس قبل كده شهدت بنجاح أعمال، مشيرا " أقعد 3 سنوات من غير شغل دي حاجة تضايق وعشان ظروف الحياة كان عندي ممتلكات اتصرفت فيها عشان مصاريف الأولاد".

أوضح شريف خير الله، "استحملت كتير وكنت بتابع ردود أفعال الجمهور حول أعمالي مثل مسلسل النهاية في الموسم الرمضاني السابق وكنت ضيف شرف، إنما مسلسل الحلال كنت بطلا وشاركت في حوالي 23 أو 24 حلقة، ولكن كان فيه غلطة في الإنتاج، واتكتب اسمي ضيف شرف".