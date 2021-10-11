حلمى عبد الباقى : فشلت فى البيزنس..وهذه الفنانة أتمنى تقديم دويتو معها

أكد الفنان حلمى عبد الباقى انه لم ينجح فى إدارة احد المشروعات الخاصة التى قرر ان يقوم بها بعيداً عن الفن .

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أعترف بفشلى فى البيزنس ، حيث اننى لم أنجح بعيداً عن الفن.

وكشف حلمى عبد الباقى عن النجمات اللاتى من الممكن ان يقدم معهن دويتو ، حيث قال : هناك العديد من النجمات فى الوطن العربى اللاتى نجحن ، ولكنى أتمنى تقديم دويتو فنى سواء مع أصالة أو شيرين أو انغام أو أمال ماهر .

وكان قد كشف الفنان حلمى عبد الباقى عن رأيه فى المطرب المصرى الذى يستحق أن يحصل على لقب رقم 1 فى العالم العربى حالياً.

أكد حلمى عبد الباقى ، ان عمرو دياب هو المطرب المصرى رقم 1 فى العالم العربى حالياً ، لأنه شخص مجتهد ويعمل على تطوير ذاته بشكل مستمر. .

وتابع “ حلمى عبد الباقى ” ، أن عمرو دياب له العديد من الأغاني التى حققت نجاحاً كبيراً عند المستمع ، بالإضافة الى انه يغنى بشكل جيد .

واستكمل حلمى عبد الباقى : فى رأيي كمستمع هناك العديد من المطربات المصريات اللاتى حققن نجومية كبيرة فى الوطن العربى ، وعلى رأسهن شيرين عبد الوهاب وانغام وأمال ماهر.

ويضيف “ حلمى عبد الباقى ” : الثلاثة مطربات فى منطقة أخرى بالنسبة لى كمستمع ، فهن يمتلكن أحساس خاص فى الغناء إضافة إلى اختيارهن للكلمات الجيدة .

تامر حسنى :

وكان قد أكد الفنان حلمى عبد الباقى فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد أنه من أشد المتحمسين للفنان تامر حسنى على المستوى الفنى، مؤكداً انه معجب بالأعمال السينمائية التى يقوم بتقديمها.

وتابع حلمى عبد الباقى ، ان الفنان تامر حسنى على المستوى الشخصي انسان خلوق ويتميز بالجدعنة، ويقدم العديد من أعمال الخير، مؤكداً أنه شاهد على العديد من هذه المواقف .

وأضاف عبد الباقى ، تامر حسنى كممثل متنوع فيستطيع ان يضحكنى فى حال تقديمه اللون الكوميدى ، وأتأثر بالمشاهد الدرامية أيضا التى يجسدها.

ويستكمل حلمى عبد الباقى: شخصياً أحب الإنسان الذى يكون بداخله فنان وهو ما ينطبق على تامر حسنى.

وعن مقارنة تامر حسنى بالفنان الراحل عبد الحليم حاقظ يقول حلمى عبد الباقى : لا يجوز المقارنة بين الفنان تامر حسنى والفنان عبد الحليم لأن المقارنة لن تكون فى صالح الأول، فالعندليب حظى بنجاح لم يحظ به مطرب من قبل.