نشرة المرأة والصحة.. علاج جديد يقضى على كورونا.. و5 نصائح يجب اتباعها بمناسبة اليوم العالمي للفتاه

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يحتفي العالم اليوم في الـ 11 من أكتوبر باليوم العالمي للفتاه، ومع بدء الدراسة يزيد التوتر بشكل أكبر، مما تحرص الكثير من الأمهات على زيادة الأهتمام بأطفالها، والبحث حول أفضل الطرق للتعامل معهن.

يحتفل العالم فى 11 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمى لـ الفتاة بهدف تسليط الضوء على قضايا وحقوق الفتيات حول العالم.

نستعرض في السطور التالية أهم التالية

كشفت شركة أسترازينيكا عن وجود عقار جديد من اللقاح لفيروس كورونا في المرحلة الأخيرة من التجارب.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا العقار اجتاز المرحلة الأخيرة من التجارب، موضحة أنه يجب الانتظار من أجل معرفة الأعراض الجانبية.

يسعى العلماء بشكل مستمر إلى التوصل لعلاج فعال يقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي ويحمى من المضاعفات الخطيرة الناتجة عنه ويقلل نسب الوفاة.

قالت شركة أسترازينيكا، في بيان لها اليوم الاثنين، إن AZD7442 أعطى نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى محاربة فيروس كورونا وخاطبت السلطات البريطانية و إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أجل أخذ إذن لاستخدامه.