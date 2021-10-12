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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاج جديد يقضى على كورونا.. و5 نصائح يجب اتباعها بمناسبة اليوم العالمي للفتاه

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

 

في اليوم العالمي للفتاه.. 5 نصائح يجب اتباعها عند التعامل معهن

يحتفي العالم اليوم في الـ 11 من أكتوبر باليوم العالمي للفتاه، ومع بدء الدراسة يزيد التوتر بشكل أكبر، مما تحرص الكثير من الأمهات على زيادة الأهتمام بأطفالها، والبحث حول أفضل الطرق للتعامل معهن.

 

أبرزها الختان والعنف المنزلي.. أزمات تعاني منها الفتاة العربية

يحتفل العالم فى 11 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمى لـ الفتاة بهدف تسليط الضوء على قضايا وحقوق الفتيات حول العالم.

نستعرض في السطور التالية أهم التالية

 

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بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.. 8 نصائح للحصول على بشرة مشرقة في الشتاء

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تزامنا مع اليوم العالمي للفتاة.. صفات يحبها الرجل في المرأة

 

عقار جديد من أسترازينيكا ضد كورونا يدخل مرحلة التجارب الأخيرة

كشفت شركة أسترازينيكا عن وجود عقار جديد من اللقاح لفيروس كورونا في المرحلة الأخيرة من التجارب.

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا العقار اجتاز المرحلة الأخيرة من التجارب، موضحة أنه يجب الانتظار من أجل معرفة الأعراض الجانبية.

 

بكوكتيل الأجسام المضادة .. علاج جديد يقضى على كورونا

يسعى العلماء بشكل مستمر إلى التوصل لعلاج فعال يقضي على فيروس كورونا بشكل نهائي ويحمى من المضاعفات الخطيرة الناتجة عنه ويقلل نسب الوفاة.

قالت شركة أسترازينيكا، في بيان لها اليوم الاثنين، إن AZD7442 أعطى نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى محاربة فيروس كورونا وخاطبت السلطات البريطانية و إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أجل أخذ إذن لاستخدامه.

اليوم العالمي للفتاه الختان والعنف المنزلي علاج ضد كورونا نشرة المرأة

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