في اليوم العالمي للفتاه.. 5 نصائح يجب اتباعها عند التعامل معهن

يحتفي العالم اليوم في الـ 11 من أكتوبر باليوم العالمي للفتاه، ومع بدء الدراسة يزيد التوتر بشكل أكبر، مما تحرص الكثير من الأمهات على زيادة الأهتمام بأطفالها، والبحث حول أفضل الطرق للتعامل معهن.

اهم النصائح للتعامل مع الفتيات

1. قول الرأي بثقة

علمي ابنتك التعبير عن احتياجاتها بشكل مباشر، إذا كان هناك طفل آخر يعاملها بفظاظة ، شجعها على أن تقول "لا أحب الطريقة التي تتحدث بها معي".

2. اخبر طفلتك بمميزاتها طوال الوقت

إذا كانت ذكية اخبرها عن مدى ذكائها، واكثر المواد المتفوقة بها، وإذا كان لديها موهبة احرصي على تمنيتها والعمل عليها بشكل احترافي.

3. ساعدها على فهم سبب إهمالها في بعض الأحيان.

اشرح لابنتك أنه إذا لم تتم دعوتها إلى كل حفلة عيد ميلاد أو الانضمام إلى اي نشاط اخر، فهذا لا يعني أن تكون إهانة، فهذا لا يعني رفضها، ولكن يمكن أن يتعلق الموقف بتفكير الشخص الأخر.

4. شجعها على ممارسة الرياضة إذا أرادت ذلك

تتمتع الفتيات بخيارات رياضية أكثر من أي وقت مضى، إذا كانت تريد ممارسة الجمباز أو لعب كرة القدم ، فامنحها فرصة للدخول في اللعبة ومعرفة ما يمكنها فعله، لا تقرر الرياضة المناسبة لها - يمكنها اكتشاف ذلك بنفسها.