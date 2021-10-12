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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلاش تحامل على الحضري.. محمد عمارة يوجه رسالة للجماهير| فيديو

محمد رشاد
محمد رشاد

قال محمد عمارة، نجم الاهلي السابق، إن منتخب مصر حقق فوزا مستحقا على مضيفه ليبيا في المباراة التي جرت مساء الإثنين، بتصفيات المونديال.

وأضاف محمد عمارة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"منتخب مصر حقق فوزا مهما على ليبيا، لكن صعودنا إلى كأس العالم هو الحدث الأهم".
 
وأوضح أن: "البرتغالي كارلوس كيروش، فرض شخصيته على المنتخب وهذا هو المطلوب، وواضح أنه يفضل دائما ثبات التشكيل لذلك لم يُجر أي تعديلات ".

وأكمل:" اختيارات كيروش لخط الدفاع، ممتازة، ومن الواضح أنه يبحث عن ثبات هذا التشكيل خلال المباريات القادمة، ورمضان صبحي سيجد نفسه مع المدرب البرتغالي".

وواصل:" كيروش سيبني جيلا جديدا لمنتخب مصر، والدليل اعتماده على عمر مرموش، وإصراره على عناصر محددة".

وأكد :" عصام الحضري نجم كبير وقدم الكثير للمنتخب، وفي بداية مسيرته التدريبية، ولا أريد أن تتحامل الجماهير عليه، وما حدث سوء حظ للشناوي، وأبوجبل وبسام لا يقلان فنيا عن الشناوي، وأتمنى ألا يتكهن أحد بما حدث بين الحضري وحارس الأهلي".

واستطرد:" أنا أهلاوي ولا أجرؤ على توجيه أي إساءة لأى رمز من الأهلي، فالعين لا تعلو عن الحاجب".

محمد عمارة منتخب مصر الأهلى ليبيا كأس العالم

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