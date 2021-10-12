قرار عاجل من القضاء العسكري الفلسطيني بشأن 8 مواطنين

اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة لفلسطين - التابعة لهيئة القضاء العسكري، قرارا بإمهال 8 متهمين، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 06/10/2021، لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفلسطينية على موقعها الإلكتروني ، فقد جاء ذلك في قرارين منفصلين للمحكمة العسكرية، ففي القرار الأول، أمهلت المحكمة المتهمين الآتية أسماؤهم:

- سمير سليم جمعة الشاعر، هوية رقم (906501234)، سكان رفح.

- عبد ربه عبد الحليم محمد البلبيسي، هوية رقم (802240226)، سكان المغازي.

- أيوب عبد الحليم محمد البلبيسي، هوية رقم (803891449)، سكان المغازي.

- صقر أكرم يوسف الغول، هوية رقم (804664399)، سكان غزة.

بينما شمل القرار الثاني المتهمين الآتية أسماؤهم:

- محمد ناهض أحمد دواس، هوية رقم (803724368)، سكان جباليا.

- ياسين باسل ياسين قفة، هوية رقم (802832519)، سكان غزة الشيخ رضوان.

- محمد بسام رمضان الكيلاني، هوية رقم (802981688)، سكان غزة الشيخ رضوان.

- كيان عماد محارب أبو سلعة، هوية رقم (406993709)، سكان جباليا.

وأكدت المحكمة علي أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبروا فارّين من العدالة وسيحاكمون غيابياً.

وطالبت المحكمة كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من العدالة.